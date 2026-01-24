Il nuovo Armani senza Re Giorgio | Leo Dell’Orco firma la collezione Uomo Cangiante tra giochi di luce e colore

Leo Dell’Orco presenta la collezione Uomo “Cangiante” di Armani, un progetto che esplora giochi di luce e colore senza l’intervento diretto di Re Giorgio. La sfilata, ambientata nel seminterrato di via Borgonuovo, mantiene l’atmosfera raffinata e discreta tipica del marchio, con dettagli curati e un’attenzione particolare alla qualità dei materiali. Un’interpretazione contemporanea e sobria dell’eleganza Armani, pensata per un pubblico moderno e attento alle sfumature del design.

Nel seminterrato di via Borgonuovo tutto sembra al suo posto: le poltroncine color sabbia, la passerella bianca, la musica ritmata e leggermente esotica, quel modo armaniano di costruire un’atmosfera più che uno show. Eppure la prima riga della giornata è un’altra: questa è la prima sfilata uomo della maison dopo la scomparsa di Giorgio Armani, ed è la prima firmata interamente da Leo Dell’Orco. Il cambio di mano si percepisce subito, con chiarezza. Ma la scelta è altrettanto evidente: continuità massima, con un punto di vista nuovo. Il titolo, “ Cangiante “, è già una dichiarazione di metodo: restare riconoscibili e, allo stesso tempo, cambiare a seconda della luce. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leo Dell'Orco, compagno di Giorgio Armani: "Alla fine mi diceva che non ce la faceva più"A quattro mesi e mezzo dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell’Orco, suo compagno e collaboratore, ricorda il loro rapporto.

Leo Dell'Orco, compagno di Giorgio Armani: "Quando gli regalai l'anello non lo tolse più. Io tra i più ricchi d'Italia? Non me ne rendo conto"A quattro mesi dalla scomparsa di Giorgio Armani, Leo Dell'Orco, suo compagno di vita e di lavoro, ha condiviso in un’intervista al Corriere della Sera alcuni ricordi e riflessioni sulla loro relazione e sulla carriera.

