Il Nottingham Forest firma 6 piedi e 7 pollici Il Napoli colpisce il Lucca

Il Nottingham Forest ha annunciato l’acquisizione dell’attaccante italiano Lorenzo Lucca dal Napoli, con un contratto di prestito fino a fine stagione e un’opzione per il riscatto. Lucca, alto 2,01 metri, rappresenta un’aggiunta significativa alla rosa dei Forest. Questa operazione si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento del club britannico, mentre il Napoli si prepara a valutare le future opportunità di mercato.

Il Nottingham Forest ha completato l'ingaggio dell'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca con un contratto di prestito fino alla fine della stagione, con l'accordo contenente anche un'opzione per rendere il trasferimento definitivo in estate. Lucca è arrivato al Napoli solo lo scorso luglio dopo essere arrivato dall'Udinese con un prestito che prevedeva l'obbligo di riscatto, ma le sue opportunità sono state limitate con Antonio Conte. Nonostante abbia segnato 14 gol con l'Udinese la scorsa stagione, il nazionale italiano ha faticato a imporsi con i campioni in carica della Serie A.

#Olivera: il #NottinghamForest può migliorare offerta dopo l’assalto a sorpresa raccontato quasi una settimana fa. Ma serve di più. L’esterno ha chiesto maggiore minutaggio, in tal caso il #Napoli potrebbe riprovare per Juanlu #Sanchez. Alle condizioni giuste x.com

