Il No si aggrappa all’accozzaglia rossa | cantanti Nobel e toghe militanti contro la riforma Nordio

L'opposizione alla riforma Nordio si consolidaa attraverso un fronte variegato, che coinvolge cantanti, premi Nobel e toghe attive sul territorio. In questo contesto, figure pubbliche e istituzionali si uniscono per esprimere un chiaro rifiuto, sottolineando la complessità e la rilevanza del tema. Un'azione collettiva volta a mantenere un equilibrio istituzionale, senza ricorrere a slogan sensazionalistici, ma con un approccio sobrio e articolato.

«Portaci delle rose, nuove cose e ti diremo ancora un altro Siii». Bugia canora, Fiorella Mannoia ha fatto sapere a un uditorio di magistrati commossi a Napoli che invece dirà No. Scriverà No anche sui muri il giorno del referendum sulla separazione delle carriere. E ha promesso a Nicola Gratteri, promotore della campagna vendita del prodotto «giustizia» neanche fosse olio di bergamotto, che «non mi tapperanno la bocca». Fuori una. Negli stessi giorni il fisico Giorgio Parisi ha sollevato lo sguardo dalle pagine dei manuali di cromodinamica quantistica per sentenziare che «sono in gioco la Costituzione e l’indipendenza della magistratura, voto No e torno a fare politica». 🔗 Leggi su Panorama.it

