Il New York Encounter un evento che spalanca l’animo addormentato

Il New York Encounter invita a riscoprire l’importanza degli incontri autentici, capaci di risvegliare l’animo e di ampliare la propria prospettiva. Attraverso momenti di dialogo e riflessione, l’evento favorisce un’esperienza che permette di confrontarsi con la realtà e con se stessi, contribuendo alla crescita personale. Un’occasione per lasciar emergere il proprio io e scoprire nuove dimensioni di sé, in un contesto di sobrietà e significato.

