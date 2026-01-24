Il New York Encounter un evento che spalanca l’animo addormentato
Il New York Encounter invita a riscoprire l’importanza degli incontri autentici, capaci di risvegliare l’animo e di ampliare la propria prospettiva. Attraverso momenti di dialogo e riflessione, l’evento favorisce un’esperienza che permette di confrontarsi con la realtà e con se stessi, contribuendo alla crescita personale. Un’occasione per lasciar emergere il proprio io e scoprire nuove dimensioni di sé, in un contesto di sobrietà e significato.
“L’incontro deve diventare lo sviluppo di un’esperienza. Si chiama lavoro, perché un’esperienza è l’impatto di un soggetto, di un io, di un uomo con la realtà (.) allora l’incontro fatto comincia a ingrandirsi, incomincia a dilatarsi, diventa la mia persona di fronte al mondo, diventa qualcosa di nuovo in me, diventa un uomo nuovo in me”. Queste frasi spezzate di una lezione tenuta (41 anni fa) dal Servo di Dio Luigi Giussani, oggi raccolta insieme ad altre nel volume “L’incontro che accende la speranza” (LEV, 2025), illuminano ciò che anima e muove il “New York Encounter”. Quest’ultima è una manifestazione culturale che, ormai giunta alla sua 18ma edizione, conta sul contributo di centinaia di volontari, riunisce migliaia di persone, di diverse tradizioni religiose e culture differenti. 🔗 Leggi su Formiche.net
Leggi anche: “Forse dovrei fare un album di ninna nanne”: Nicole Scherzinger posta il video di un fan che si è addormentato al suo concerto
Leggi anche: Eugenie di York, il suo primo evento reale da quando il padre Andrea è stato privato dei titoli
Argomenti discussi: Askanews per il secondo anno al fianco di New York Encounter.
Askanews per il secondo anno al fianco di New York EncounterRoma, 21 gen. (askanews) – Askanews è per il secondo anno al fianco di New York Encounter, evento culturale che, giunto alla sua 18a edizione, si terrà dal 13 al 15 febbraio 2026, presso il Metropol ... ildenaro.it
#askanews per il secondo anno al fianco di “New York Encounter” - facebook.com facebook
#askanews per il secondo anno al fianco di “New York Encounter” x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.