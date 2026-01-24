L'appello di Behamin Barootkoob invita alla riflessione sulla situazione in Iran, dove la protesta dei cittadini continua a crescere. Migliaia di giovani scendono in piazza per rivendicare diritti e libertà, mentre le autorità rispondono con repressione e violenza. È un momento cruciale che richiede attenzione e solidarietà internazionale per sostenere il bisogno di cambiamento nel paese.

La protesta degli iraniani contro il regime prosegue senza sosta. Migliaia di giovani in piazza per chiedere diritti e libertà, mentre le autorità rispondono con la violenza e la repressione. Artisti e intellettuali sono scesi in campo – a Teheran e dall’estero – per sostenere la rivolta e l’ultimo messaggio è quello firmato dalla modella Behamin Barootkoob. “Il mondo deve agire ora”, recita la didascalia del video pubblicato dalla giovane su Instagram. La sequenza in questione mostra le piazze occidentali a sostegno della protesta iraniana: “Dopo che il regime islamico ha ucciso oltre 20.000 dei nostri fratelli e sorelle in Iran e li ha tenuti in ostaggio sotto un totale blackout di internet, gli iraniani della diaspora si sono fatti avanti per far sentire la loro voce in tutto il mondo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Il mondo deve agire ora". L'appello della modella Behamin Barootkoob per l'Iran

Leggi anche: Telefoni e droga nel carcere della Dozza. Il Sappe: “Consuetudine, ora bisogna agire”

Trump minaccia di agire “molto duramente” se l’Iran giustizia i manifestantiLe recenti proteste in Iran hanno suscitato preoccupazioni internazionali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Terra Santa: vescovi Hlc, Terra della Promessa ulteriormente ridotta e sempre più messa alla prova. Gaza, catastrofe umanitaria; Abbiamo cercato di rianimarla per oltre un'ora, finché i paramedici non ci hanno detto che era troppo tardi ha raccontato Jacques Moretti. Era come una nuora per noi, come una sorellina. Ha trascorso il Natale con noi. Sono devastata ha specificato Jessica; Zelensky descrive un'Europa divisa e smarrita: deve trovare il coraggio di agire; Italia Viva verso Casa Riformista: Pieno sostegno alla ricandidatura di Tarasconi.

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti (anche bimbi). Zelensky: contro di noi 430 droni e 18 missili. Kiev: raffica mai vista, mondo deve agireE' salito a 24 il bilancio dei feriti del massiccio attacco russo di stanotte su Kiev, costato la vita ad almeno una persona. Lo rendono noto i media ucraini, citando le autorità della capitale. ilgazzettino.it

"L’Europa può aiutare a costruire un mondo migliore. L’Europa deve costruire un mondo migliore. E un mondo senza guerra. Ma per farlo, l’Europa ha bisogno di forza. Per questo dobbiamo agire insieme – e agire in tempo. E soprattutto dobbiamo avere il cor - facebook.com facebook

Ignatieff: “Donald vuole un mondo in tre blocchi, ma l’Europa deve resistere” x.com