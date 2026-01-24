Il mercato neroverde si concentra sull’acquisto di una punta, dopo l’addio di Cheddira. I nomi più caldi sono Nzola e Cutrone. Oggi è vigilia di una sfida importante, con Fabio Grosso che si esprimerà sulla situazione. Il mercato riprenderà attività con l’inizio della prossima settimana, a una settimana dalla chiusura della finestra invernale. Restano da seguire gli aggiornamenti, mentre il campo sarà il vero giudice delle scelte.

Oggi è vigilia, e parla Fabio Grosso. Domani si gioca, e parlerà il campo. E il mercato? Riprenderà voce solo con l’inizio della settimana prossima, quando mancherà giusto una settimana alla chiusura della ‘finestra’ invernale. Attesi, in entrata, un laterale difensivo (in pole c’è il laziale Lazzari), un centrale (il giovane Pedro Felipe della Juventus Next Gen, Marianucci del Napoli, ma piace anche lo spezzino Wisniewski, cui si arriverebbe cedendo allo Spezia Laurs Skjellerup) e, dopo l’uscita di Walid Cheddira, già ceduto al Lecce, anche di un centravanti. Nzola (foto), in uscita dal Pisa, dove la Fiorentina lo ha mandato in prestito, è più di un’ipotesi, alla quale lavorano Carnevali e Palmieri, Cutrone (15 presenze e un gol nel Parma, è in prestito ai ducali dal Como) una possibile alternativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato neroverde. Con l’addio di Cheddira si cerca una punta. I nomi sono quelli di Nzola e Cutrone

Napoli, con l’addio di Mazzocchi si cerca un nuovo vice-Di Lorenzo: due i nomi sul tavolo (uno svincolato)Il Napoli, in seguito all’addio di Mazzocchi, è alla ricerca di un nuovo vice-Di Lorenzo per rinforzare le corsie difensive.

Sampdoria, Flachi svela: «Nomi importanti sono quelli del mercato, però, ricordiamoci che Esposito ha fatto un grandissimo campionato!»L’ex calciatore Flachi ha commentato le strategie di mercato della Sampdoria, sottolineando l’importanza di alcuni nomi in arrivo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Sassuolo, parte il mercato. Cheddira verso il Lecce; Ufficiale - Portalberese: nuovo arrivo nella difesa neroverde. L'annuncio; Il difensore Muharemovic è il gioiello del Sassuolo. E sarà l’uomo mercato della prossima campagna acquisti estiva…; Terza Lega 1: mercato Rancate, prime operazioni in casa neroverde. Ufficiali tre nuovi….

Il mercato neroverde. Con l’addio di Cheddira si cerca una punta. I nomi sono quelli di Nzola e CutroneOggi è vigilia, e parla Fabio Grosso. Domani si gioca, e parlerà il campo. E il mercato? Riprenderà voce solo ... sport.quotidiano.net

Il mercato. Odenthal ai saluti. Si balla sulle punteSempre più vicino allo Spezia, Cas Odenthal (foto). Il centrale olandese, uno dei pochi a non aver ancora giocato 1’ in stagione, è pronto a tornare in serie B, dove peraltro ha vinto, con Como e ... ilrestodelcarlino.it

Nuovo innesto per la prima squadra. Diamo il benvenuto a Mehdi, felici di averti con noi e in bocca al lupo per la nuova stagione. Il mercato non si ferma, presto altri arrivi in neroverde per rinforzare la rosa e inseguire il nostro obiettivo. Forza Chisone! - facebook.com facebook

#Sassuolo, parla #Carnevali Il punto sul mercato x.com