il mercato cambia pelle la passione per la moto sostituita dallo scooter

Il mercato delle due ruote in Italia sta attraversando una trasformazione, con una crescita significativa degli scooter a discapito delle motociclette tradizionali. I dati di Confindustria ANCMA mostrano un 2025 caratterizzato da una tendenza verso soluzioni di mobilità più pratiche e accessibili. Questo cambiamento evidenzia un nuovo equilibrio tra diverse preferenze di consumo, riflettendo le evoluzioni nelle esigenze di mobilità quotidiana.

I dati annuali diffusi da Confindustria ANCMA fotografano un 2025 a due velocità per il mercato italiano delle due ruote: 345.287 veicoli immatricolati nel complesso (–7,52% vs 2024), con scooter in crescita (197.043 unità, +5,57%), moto in calo (134.480 unità, –19,22%) e ciclomotori al minimo (13.764 unità, –31,93%). Per Aicmoto – Associazione Italiana Concessionari Moto – questi numeri raccontano una trasformazione strutturale in atto, che non può essere letta solo come effetto ’tecnico’ legato all’avvicendarsi delle normative Euro. Tuttavia, secondo Aicmoto, il punto chiave non è solo ’quanto’ il mercato scende o sale, ma dove cresce e cosa cresce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Due ruote, nel 2025 mercato a due velocità: scooter in crescita, moto in frenataNel 2025, il mercato italiano delle due ruote mostra una dinamica divisa: gli scooter registrano una crescita, mentre le moto rallentano, contribuendo a un calo complessivo del 7,5% nelle immatricolazioni.

