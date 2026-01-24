Il Manchester City batte il Wolverhampton e per una notte è a -4 dall' Arsenal

Il Manchester City ha sconfitto il Wolverhampton, portandosi temporaneamente a -4 punti dall'Arsenal, che domani affronta lo United. Dopo la sconfitta in Champions, le reti di Marmoush e Semenyo hanno deciso la sfida. Nel frattempo, vincono anche Fulham e West Ham, mantenendo viva la lotta nelle zone alte della classifica.

Un'altra giornata regolare in ufficio, per il Manchester City, che si lascia alle spalle lo scivolone in Champions League battendo il Wolverhampton, sempre più ultimo. Le premesse lasciavano presagire un risultato molto tondo, perché la squadra di Guardiola - che tiene a riposo Haaland - passa in vantaggio già dopo sei minuti: traversone perfetto di Nunes, taglio da rapace dell'area di rigore di Marmoush che brucia Mosquera sul tempo. L'egiziano è ancora protagonista quando colpisce il palo al 36' alla fine di una bella azione personale, l'arbitro Hallam poi va a rivedere un tocco di mano sospetto di qualche istante prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Manchester City-Wolverhampton: formazioni, statistiche e anteprima

Pronostico Manchester City-Wolverhampton: riecco i tre punti ma niente clean sheet

