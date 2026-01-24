Il lutto e il dolore Il datore di lavoro | Persona meravigliosa

Il dolore per una perdita così significativa lascia un vuoto difficile da colmare. Federico Ricci, una persona meravigliosa, non è più tra noi, e il suo nome rappresenta una storia interrotta che richiede rispetto, verità e responsabilità. In momenti come questi, è importante ricordare che dietro a ogni vita ci sono emozioni e ricordi da preservare, affinché il suo ricordo resti vivo nel rispetto della verità.

Resta il dolore e un nome: Federico Ricci. Non una statistica, ma una storia interrotta che chiede rispetto, verità e responsabilità. La morte del 50enne operaio ponsacchino, ex autotrasportatore, tocca come un unico grande nervo intere comunità: da Livorno, dove si è consumata la tragedia, fino a Navacchio, sede di lavoro; giungendo quindi alle Melorie – frazione di Ponsacco – dove Federico abitava ormai da diversi anni con la moglie Francesca e il figlio Alessio. A Nicola Morelli, uno dei responsabili di BigMat Casarosa Ida, conosciutissima impresa dell'area industriale cascinese, trema la voce per la commozione: "Una persona davvero in gamba – dice –.

