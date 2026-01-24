Il lutto dell’attesa | quando riempiamo tutto con niente cosa rimane?

L’attesa può essere un momento di quiete o di vuoto, un passaggio che ci mette di fronte a noi stessi. Quando riempiamo il silenzio con pensieri inutili, rischiamo di perdere il senso di ciò che è reale. In questi momenti, è importante riflettere sul valore del tempo e sulla capacità di trovare pace anche nel silenzio, senza lasciarci sopraffare dall’angoscia dell’incertezza.

L’attesa ci terrorizza, ci spinge dove non vogliamo: in quell’anfratto buio in cui finiscono i pensieri e il silenzio. Adesso il luogo non conta, l’unica necessità è seppellire il vuoto sotto il superfluo. Sentiamo di dover correggere quell’anomalia subito, in qualunque modo. Per anni, infatti, ci hanno insegnato che ogni secondo non riempito è un secondo sprecato. Così, inaspettatamente, l’aspirazione che nasce dalla riflessione smette di esistere. Diventiamo automi che consumano, non persone che desiderano. L’urgenza che uccide il desiderio. Non è un caso. Viviamo nel mondo delle gratificazioni senza sforzo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il lutto dell’attesa: quando riempiamo tutto con niente, cosa rimane? Leggi anche: Juventus, niente forzature: quando ci sarà il passaggio alla difesa a 4? Spalletti in attesa di questa cosa…Dentro alla metamorfosi della squadra Leggi anche: Flaminio Lazio, attesa per l’incontro fra Lotito e Gualtieri. Ecco quando è in programma e cosa potrebbe succedere Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Lutto cittadino per Aba. La Lega alza la posta sul pacchetto sicurezza; Emergenza loculi al cimitero di Assemini: Defunti in attesa di sepoltura; Problemi allo staff di Musetti: lutto per Tartarini, il preparatore in ospedale; Accoltellamento mortale a scuola, oggi autopsia sul corpo di Aba Youssef. Ci sono città che non si visitano. Si ascoltano. A Foligno, certe mattine d’inverno, il tempo non lo guardi sull’orologio. Lo senti. È il rintocco profondo della campana di San Feliciano. Per secoli ha detto tutto: festa, lutto, attesa, preghiera. Prima delle auto. Prima - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.