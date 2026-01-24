Bargagna PONSACCO Parlare di fragilità, senza indulgere nel vittimismo. E un invito all’azione, senza cercare scorciatoie motivazionali. Il libro " Amati di più – Scopri il potere dell’autostima e della motivazione " è il volume scritto da Piero Iafrate. Dirigente, consulente aziendale, fondatore dello studio Iafrate Consulting e Formazione, Iafrate è un vulcano di idee e ottimismo. Il libro sarà presentato domani alle 15.30, alla Casa Parakultural di Ponsacco, modera Monica Mariani. Autore di numerose pubblicazioni in ambito giuridico ed economico, Iafrate intreccia nel suo lavoro esperienza professionale, storie di impresa e riflessioni personali, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti a chi vuole rafforzare autostima e motivazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il libro "Il grande potere di amarsi di più"

Leggi anche: Il potere di one piece diventa il suo più grande problema

Leggi anche: Negli Usa la coppia più longeva del mondo festeggia 83 anni di matrimonio. “Il segreto? Amarsi”

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Il libro Il grande potere di amarsi di più; Festival Medioera, grande partecipazione per il libro di Riccardo Luna: Paura e rabbia dominano gli algoritmi; Quali sono i libri in arrivo nel 2026? Lo speciale (con oltre 400 anteprime); No, A Grand Italian Epic non è un altro libro rosso su Valentino.

Come annunciato dal grande autore inglese, “Partenze” sarà l’ultimo libro di Julian Barnes, malato da tempo. Si tratta di un’opera che va oltre i generi: non è un romanzo e nemmeno un memoir, non è un saggio, eppure lo attraversano riflessioni filosofiche, let - facebook.com facebook