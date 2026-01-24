Il lato più disturbante del caso Luigi Mangione | un documentario svela cosa fanno davvero i suoi fan

Un documentario analizza il fenomeno attorno a Luigi Mangione, in attesa del processo per l’omicidio di Brian Thompson. Mentre le indagini proseguono, si evidenzia come alcuni seguaci abbiano creato un vero e proprio culto online, suscitando riflessioni sulle dinamiche di coinvolgimento digitale e sulla percezione pubblica di un uomo al centro di un episodio criminale.

Mentre Luigi Mangione è in attesa del processo per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, avvenuto a New York il 4 dicembre 2024, un fenomeno culturale inaspettato ha trasformato l’accusato in un’icona digitale. Al Sundance Film Festival 2026 è stato presentato Luigi, un cortometraggio documentario di otto minuti diretto da Liza Mandelup che esplora l’ossessione collettiva nata attorno a questa figura controversa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Liza • Mandelup (@lizamandelup) Il film non indaga sulla colpevolezza o innocenza di Mangione, ma sulla reazione virale che ha seguito il suo arresto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

