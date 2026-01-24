Il Latina la risolve nel primo tempo Fasan e Parigi in gol | il Foggia cade ancora in trasferta

Il Latina si impone nel primo tempo con Fasan e Parigi, confermando la sua solidità. Il Foggia, ancora in trasferta, subisce una sconfitta e non riesce a invertire il trend. La partita evidenzia le difficoltà della squadra ospite nel trovare risposte efficaci lontano dal proprio impianto. Un risultato che mette in discussione le aspettative di un cambiamento di marcia fuori casa, richiedendo ulteriori analisi e pazienza.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.