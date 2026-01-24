Il Latina la risolve nel primo tempo Fasan e Parigi in gol | il Foggia cade ancora in trasferta
Il Latina si impone nel primo tempo con Fasan e Parigi, confermando la sua solidità. Il Foggia, ancora in trasferta, subisce una sconfitta e non riesce a invertire il trend. La partita evidenzia le difficoltà della squadra ospite nel trovare risposte efficaci lontano dal proprio impianto. Un risultato che mette in discussione le aspettative di un cambiamento di marcia fuori casa, richiedendo ulteriori analisi e pazienza.
Chi sperava in un cambio di marcia anche lontano dallo Zaccheria, dovrà ricredersi. O comunque, dovrà attendere. Il Foggia si conferma squadra poco produttiva fuori casa e cede in casa del Latina. Ma al di là del risultato è la prestazione offerta dalla squadra di Barilari a essere preoccupante.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
