Il governo richiama l' ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Moretti Tajani | Non si può ripagare la morte con 200mila franchi

Il governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La decisione arriva dopo l'annuncio di passi diplomatici da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha commentato la vicenda sottolineando l'insoddisfazione per la decisione del tribunale di Sion.

Dopo l'annuncio di "passi diplomatici attraverso il nostro ambasciatore" annunciati dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ieri sera, oggi il governo ha deciso di richiamare l'ambasciatore italiano in Svizzera a seguito della decisione del tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del bar di Crans-Montana dove si è consumata la strage di Capodanno. La mossa è stata concordata dal vicepremier e dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, decisa a far valere le ragioni del nostro Paese e dei familiari delle vittime. "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro degli Esteri Antonio Tajani hanno dato istruzione all’Ambasciatore d’Italia in Svizzera Gian Lorenzo Cornado di prendere immediatamente contatto con la procuratrice generale del Canton Vallese Béatrice Pilloud per rappresentarle la viva indignazione del Governo e dell’Italia di fronte alla decisione del Tribunale delle Misure Coercitive di Sion di scarcerare Jacques Moretti, nonostante l’estrema gravità del reato di cui è sospettato, le pesanti responsabilità che incombono su di lui, il persistente pericolo di fuga e l’evidente rischio di ulteriore inquinamento delle prove a suo carico", si legge in una nota di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

