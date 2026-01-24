Il Giorno della Memoria Nel lager a vent’anni Diario di uno scienziato
Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e ci invita a riflettere sul valore della memoria storica. Questa testimonianza, di uno scienziato pavese deportato durante la guerra, ci offre uno sguardo sobrio e diretto su esperienze umane e scientifiche vissute in circostanze estreme. Un racconto di resilienza e di impegno che invita a preservare e trasmettere la memoria delle atrocità del passato.
PAVIA Stesso nome, una storia molto diversa. Enrico Magenes, classe 1923, punta di diamante della comunità accademica pavese, Accademico dei Lincei, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo come matematico e scienziato di grande prestigio dal 1° dicembre 1944 e il 21 luglio 1945 è stato deportato a Flossenbürg e a Kottern bei Kempten. Mesi lunghissimi che ha fermato in un diario “Nel lager a vent’anni“ di cui ieri si è parlato con Pierangelo Lombardi che ha insegnato storia contemporanea e storia dell’Europa contemporanea ed Elisa Signori, già docente ordinaria di storia contemporanea del dipartimento di Studi umanistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
