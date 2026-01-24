Il Giorno della Memoria Nel lager a vent’anni Diario di uno scienziato

Il Giorno della Memoria ricorda le vittime dell’Olocausto e ci invita a riflettere sul valore della memoria storica. Questa testimonianza, di uno scienziato pavese deportato durante la guerra, ci offre uno sguardo sobrio e diretto su esperienze umane e scientifiche vissute in circostanze estreme. Un racconto di resilienza e di impegno che invita a preservare e trasmettere la memoria delle atrocità del passato.

