il gasolio aumenta fino a 5 centesimi al litro

A partire dal 1° gennaio 2026, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio, le accise sul gasolio subiranno un aumento di fino a 5 centesimi al litro. Questa misura introduce un riallineamento delle aliquote, con l’obiettivo di adattare la tassazione alle nuove esigenze di bilancio. Di seguito, vengono illustrate le principali implicazioni di questa variazione e il suo impatto sui consumatori.

La Legge di Bilancio ha confermato il meccanismo di riallineamento delle accise, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. L’obiettivo dichiarato è eliminare i sussidi ambientalmente dannosi (SAD), equiparando progressivamente la tassazione del diesel a quella della benzina. In concreto, la misura prevede un’operazione a “somma zero” per le casse dello Stato, ma con effetti opposti per gli automobilisti: il diesel ha visto un aumento dell’accisa di circa 4-5 centesimi al litro e la benzina una riduzione di pari importo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

