Il percorso professionale di Antonio Conte si snoda tra Juventus e Chelsea, due tappe significative della sua carriera da allenatore. Questi momenti rappresentano tappe fondamentali che hanno contribuito a definire il suo approccio e la sua visione del calcio. Analizzare il suo passato permette di comprendere meglio le sue scelte future e l’evoluzione del suo stile di gestione.

Juventus, quindi Chelsea. Due tappe fondamentali della vita da allenatore di Antonio Conte messe in fila una dopo l’altra per dare un senso compiuto alla stagione del Napoli: una squadra che si è riscoperta cortissima nonostante un mercato monstre, più nelle dimensioni che nella qualità, se è vero che Lang e Lucca sono stati già bocciati. La trasferta in terra danese ha lasciato ferite profonde, certificando una sorta di “sindrome di metà settimana” che continua ad affliggere gli azzurri e, volendo allargare lo sguardo, più in generale le squadre allenate dal mister salentino: i pareggi contro Verona e Parma in campionato, oltre a quello sanguinoso con il Copenaghen, sono tutti arrivati lontani dal weekend, a conferma di un gruppo che sembra fare fatica ad assimilare l’impegno ravvicinato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il futuro di Conte dietro al suo passato

Leggi anche: Conte Napoli: cosa c’è dietro l’assenza dell’ex Juventus alla ripresa degli allenamenti. Rivelazione che si lega al suo futuro…Cosa sta succedendo

Leggi anche: Futuro incerto per Antonio Conte: la società lo sostiene, ma il mister riflette sul suo futuro

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Love Turns to Madness in Cronos: The New Dawn

Argomenti discussi: Il Napoli gli ha manifestato un segnale, retroscena sul futuro di Conte; Napoli e la Champions, il dovere di credere; Conte sceglie Lang: l’obiettivo è restare al Napoli; Conte: Dopo tre anni di Governo il Presidente del Consiglio parla ancora al futuro.

Il Napoli gli ha manifestato un segnale, retroscena sul futuro di ConteAntonio Conte resterà ancora al Napoli? L'allenatore salentino ha un contratto fino al 2027, ma come ogni anno, alla fine del campionato, si siederà con la proprietà per parlare del futuro, soffermand ... msn.com

Corriere dello Sport: Conte sfida il passato per il futuro ChampionsQuattro giorni per giocarsi prima molto e poi tutto. Il Napoli entra nella settimana decisiva della stagione con due appuntamenti che pesano come macigni: domenica lo scontro diretto di campionato con ... napolipiu.com

Il giornalista Gianluigi Bagnulo: “Futuro #Conte Un club inglese gli è sempre piaciuto” Seguici live su RadioTuttoNapoli.net o sulle nostre app gratuite per IOS e Android o in auto col DAB Campania! - facebook.com facebook

Antonio #Conte sul suo ciclo al #Napoli: “Siamo a metà del percorso: viviamo il presente che è la cosa più importante. Col presente costruisci anche il futuro ma non puoi far bene in futuro se non fai bene nel presente…” x.com