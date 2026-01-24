Il funerale di Adamo Massa presidiato dalle forze dell’ordine a Nichelino | più di 1.000 persone omaggiano il rapinatore ucciso

Oggi, a Nichelino, si è svolto il funerale di Adamo Massa, con oltre mille persone presenti al cimitero comunale. L’evento è stato presidiato dalle forze dell’ordine, in un momento che ha attirato l’attenzione della comunità locale. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e sobrietà, riflettendo sulla vita e sulla vicenda che ha coinvolto il defunto.

A Nichelino, oggi, 24 gennaio 2026, più di mille persone si sono radunate al cimitero comunale per il funerale di Adamo Massa. Si tratta del rapinatore torinese residente nel campo nomadi di corso Unione Sovietica, morto il 14 gennaio mentre cercava di svaligiare una villetta a Lonate Pozzolo, in.🔗 Leggi su Torinotoday.it Adamo Massa finto tecnico del gas: così il rapinatore ucciso a Lonate Pozzolo rubava agli anziani nelle caseAdamo Massa, 37enne di etnia Rom residente nel torinese, è deceduto dopo un tentativo di rapina a Lonate Pozzolo. Serata di controlli a Veronetta: 131 persone identificate dalle forze dell'ordineVenerdì sera a Veronetta si sono svolti controlli coordinati dalle forze dell'ordine, coinvolgendo polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e polizia locale. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: Chiediamo solo umanità; Torino, Procura proibisce l’entrata ai funerali di Adamo Massa - Pressenza; Mille sinti da tutta Italia al funerale del rapinatore. Il questore: no, esequie private; NECROLOGIO ADAMO ARDEMAGNI. Adamo Massa, i funerali in forma privata. L'ira di rom e sinti contro il questore: «Noi addolorati, volevamo mostrare vicinanza»A distanza di quasi due settimane dai fatti, era in programma questa mattina - sabato 24 gennaio - il funerale di Adamo Massa, l'uomo di 37 ... msn.com Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»Le esequie secondo il questore si dovranno svolgere in modo privato L'articolo Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità» proviene da Open. msn.com Torino, Procura proibisce l'entrata ai funerali di Adamo Massa #AdamoMassa #Funerale pressenza.com/it/2026/01/tor… x.com La questura vieta la cerimonia in stile “Casamonica” di Adamo Massa, accoltellato in Lombardia e che viveva in corso Unione - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.