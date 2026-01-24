Il femminicidio di Federica Torzullo | cronaca di una violenza annunciata

Il femminicidio di Federica Torzullo rappresenta un episodio che evidenzia le criticità legate alla violenza di genere. La scomparsa della giovane e i sospetti iniziali hanno portato alla luce una realtà inquietante, ancora da approfondire. In questa analisi si cercherà di ricostruire i fatti principali e di comprendere le dinamiche che hanno portato a questa tragedia, evidenziando l’importanza di interventi preventivi e di tutela.

La scomparsa di Federica Torzullo e i primi sospetti hanno aperto ad uno scenario tragico di cui vanno ancora rivelati gli aspetti salienti. La mattina dell'8 gennaio 2026 Federica Torzullo, 41 anni, residente ad Anguillara Sabazia, scompare improvvisamente. Non si presenta al lavoro, non risponde al telefono, interrompe ogni contatto con familiari e amici. La denuncia di scomparsa fa scattare immediatamente le ricerche, ma sin dalle prime ore emerge un quadro inquietante, preoccupante: l'assenza di movimenti bancari, il telefono spento, il silenzio assoluto. Con il trascorrere del tempo, l'attenzione degli investigatori si concentra in famiglia dove vengono a galla, tensioni, litigi, una vita coniugale colma di ostacoli e di salite con più ombre che luci.

