Il diritto non è una questione emotiva

Il diritto si basa su principi di chiarezza e rispetto delle norme, non su emozioni o passioni. La discussione sul consenso libero e attuale evidenzia l’importanza di un quadro giuridico stabile e condiviso. È fondamentale analizzare con attenzione le dinamiche politiche e le eventuali divergenze tra le parti, mantenendo un approccio equilibrato e concreto. Solo così si può garantire un sistema giuridico affidabile e rispettoso delle regole democratiche.

Caro direttore Feltri, vorrei sapere la sua riguardo il cosiddetto consenso libero e attuale. La sinistra urla allo scandalo perché la maggioranza non ha introdotto questa innovazione, sebbene sembrava ci fosse un accordo Meloni-Schlein in tal senso. È un bene o un male che non venga precisato il concetto di consenso? Manuela Ferrari Cara Manuela, il dibattito sul cosiddetto consenso libero e attuale è uno di quei casi in cui la politica riesce a fare molto rumore attorno al nulla, con l'aggravante di produrre confusione laddove servirebbero chiarezza e rigore. Cominciamo da un punto fermo, che pare sfuggire a molti: nel nostro ordinamento la violenza sessuale è già un reato grave, severamente punito, e non esiste alcun vuoto normativo da colmare.

Digital Resurrection: conforto fittizio o prigione emotiva? Il diritto di dire addioIl crescente uso delle tecnologie digitali nelle relazioni umane solleva interrogativi importanti sul loro ruolo nel conforto e nel supporto emotivo.

Il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli allievi, una riflessioneL'articolo analizza il rapporto tra il diritto allo sciopero e il diritto allo studio degli studenti, esaminando le responsabilità dei dirigenti scolastici nel garantire un'informazione accurata e una valutazione prognostica sulla possibile riduzione del servizio durante le azioni di protesta.

