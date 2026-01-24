Il Conte repubblicano | dialogo al Farnese con La Malfa

Giuseppe Conte e Giorgio La Malfa si sono incontrati al Farnese per discutere di temi politici. La loro presenza condivisa rappresenta un dialogo tra due figure appartenenti a generazioni e prospettive diverse, ma ormai abituale nel panorama politico italiano. L'incontro ha offerto un'occasione per approfondire questioni di attualità e condividere punti di vista su temi rilevanti per il paese.

Il premier del M5s incontra per la seconda volta in un mese l'ex ministro repubblicano che lancia le sue officine: "Per dare una mano a un'alternativa a questo governo" Giuseppe Conte e Giorgio La Malfa insieme per parlare di politica: la coppia resta insolita, ma ormai non più episodica. Tra il capo del M5s e l'ormai 87 enne economista ed ex ministro repubblicano, figlio di Ugo, tra i padri della Repubblica, un primo incontro c'era già stato a fine dicembre. Questa mattina a Roma, al Cinema Farnese, si replica. In piazza Campo de' Fiori, i due torneranno a confrontarsi. L'occasione è la prima uscita di 'Officina Repubblicana', il movimento lanciato qualche giorno fa da La Malfa con l'obiettivo esplicito di favorire un ritorno alla politica e "aiutare la definizione di uno schieramento alternativo a quello che attualmente governa, con un programma che sia convincente per gli italiani".

