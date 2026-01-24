Il Consiglio di transizione di Haiti ha deciso di rimuovere il primo ministro Alix Didier Fils-Aimé, nonostante gli avvertimenti degli Stati Uniti. Questa scelta ha generato un clima di incertezza politica nel paese, evidenziando le tensioni interne e le sfide della governance haitiana. La situazione resta sotto osservazione, mentre le implicazioni di questa decisione si sviluppano nel contesto della crisi politica in atto.

I membri del Consiglio presidenziale di transizione (TPC) di Haiti hanno annunciato l’intenzione di rimuovere il primo ministro Alix Didier Fils-Aime, ignorando gli avvertimenti degli Stati Uniti. Edgard Leblanc Fils ha fatto l’annuncio in una conferenza stampa insieme alla collega consigliera Leslie Voltaire, affermando che la maggioranza del comitato ha preso questa decisione con una votazione giovedì, sfidando le richieste del governo degli Stati Uniti di mantenere la stabilità nella leadership del paese caraibico. Nessun altro membro del comitato era presente alla conferenza stampa. Il Dipartimento di Stato americano ha dichiarato in una nota giovedì sera che mantenere Fils-Aimé in quella posizione era “fondamentale” per gli sforzi di Haiti volti a sconfiggere le bande che terrorizzano il Paese, e ha avvertito che qualsiasi politico che sostenesse le “bande feroci” avrebbe pagato un prezzo elevato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il consiglio di transizione di Haiti vota per estromettere il primo ministro Fils-Aimé, è caos politico

Leggi anche: Reggie fils-aimé critica la line-up dei giochi di nintendo switch 2

Leggi anche: Il ministro Pichetto Fratin: “Più che transizione ecologica dovremmo chiamarla transizione sociale”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Yemen. Dopo il sud il Consiglio presidenziale punta ad un tavolo con il nord; Il Consiglio presidenziale di Haiti ha sfiduciato il primo ministro, aggravando la crisi politica; Perché l’Italia non farà parte del Board of Peace su Gaza, per ora; Fact checking: Cos'è il Consiglio di pace di Trump per Gaza e quali poteri avrebbe.

Il Consiglio presidenziale di Haiti ha sfiduciato il primo ministro, aggravando la crisi politicaIl Consiglio di presidenziale di transizione di Haiti ha sfiduciato il primo ministro, Alix Didier Fils-Aimé. Il Consiglio è l’organo di governo entrato in carica nel 2024 per contrastare l’azione del ... ilpost.it

Il consiglio di transizione di Haiti vota per estromettere il primo ministro Fils-Aimé, è caos politicoI membri del Consiglio presidenziale di transizione (TPC) di Haiti hanno annunciato l’intenzione di ... msn.com

#Haiti, “non c’è più tempo”: l’allarme #ONU al Consiglio di Sicurezza. Port-au-Prince al punto di rottura: il 7 febbraio scade la transizione politica ma l’ombra violenta delle gang si allunga sulle elezioni @BINUH_UN @UNODC #UNSC x.com

In Yemen, il Consiglio di Transizione del Sud (STC), sostenuto e finanziato dagli Emirati Arabi Uniti, è stato ufficialmente dissolto. Un evento di portata regionale, perché segna una frattura senza precedenti tra Arabia Saudita ed Emirati, alleati storici nel conflitt - facebook.com facebook