Il Comune di Bellaria Igea Marina ha temporaneamente sospeso la certificazione di conformità edilizia e agibilità per l’area esterna della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù. La sospensione, imposta da norme tecniche, riguarda esclusivamente le zone esterne e le opere di urbanizzazione collegate, senza coinvolgere lo stato complessivo dei lavori o l’attività della chiesa. La decisione è una misura temporanea per garantire la conformità alle normative vigenti.

Non è uno stop ai lavori, né una bocciatura, ma una sospensione tecnica imposta dalla norme. Il Comune di Bellaria Igea Marina ha sospeso temporaneamente la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità presentata dalla parrocchia del Sacro cuore di Gesù per la chiesa di piazza don Minzoni, limitatamente all’area esterna dell’edificio e alle opere di urbanizzazione collegate, come cortili, spazi di pertinenza. La pratica, depositata ad inizio mese, è risultata incompleta sotto il profilo documentale. Mancano infatti alcuni atti tecnici ritenuti essenziali: l’attestato della prestazione energetica, le dichiarazioni di conformità degli impianti, l’aggiornamento catastale e anche l’atto di cessione delle aree previsto dalla convenzione urbanistica stipulata negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Comune ’blocca’ la parrocchia: "Aree esterne non ancora agibili"

