Il Como umilia un Torino inesistente 6-0

Il Como dimostra grande solidità e capacità offensiva, superando il Torino con un netto 6-0. La squadra lombarda, in ottima forma, conferma il proprio valore e rafforza le ambizioni di classifica. La partita evidenzia un Como compatto e determinato, mentre il Torino, apparso in difficoltà, dovrà lavorare per migliorare le proprie prestazioni. Un risultato che segna un momento importante per i padroni di casa nel campionato in corso.

AGI - Un Como formato Europa domina anche il Torino e consolida la propria candidatura per un piazzamento tra le prime della classe. I ragazzi di Cesc Fabregas spazzano via i granata con un pesantissimo 6-0: a segno Douvikas (doppietta), Baturina, Da Cunha, Kuhn e Caqueret. I padroni di casa si rendono protagonisti di un devastante avvio di partita, sfiorando il gol per due volte nell'arco di 5', prima con un mancino di Nico Paz e poi con un colpo di testa di Rodriguez. Neanche il tempo di riorganizzarsi per i granata, che i lariani passano in vantaggio all'8' con Anastasios Douvikas: il greco, imbeccato da Da Cunha, si presenta a tu per tu con Paleari e sigla la sua settima rete in campionato.

