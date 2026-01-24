Il Como non si ferma più | i lariani sono una macchina da gol 6-0 al Torino e gioco spumeggiante

Il Como prosegue il suo andamento positivo, dimostrando un gioco efficace e compatto. Dopo la recente vittoria per 6-0 contro il Torino, i lariani si confermano squadra dinamica e in crescita, grazie a un'organizzazione solida e a prestazioni individuali e collettive di qualità. Questi risultati sono il riflesso di un percorso di miglioramento continuo, che testimonia la determinazione del team nel perseguire obiettivi ambiziosi nel campionato.

Como - Torino 6-0 Marcatori: 8'pt e 21'st Douvikas, 16'pt Baturina, 14'st Da Cunha (rig), 25'st Kuhn, 31'st Caqueret Como (4-2-3-1): Butez 6, Vojvoda 6.5, Ramon 6, Kempf 6.5, Valle 6.5; Perrone 6 (23'st Sergi Roberto 6), Da Cunha 7.5; Rodriguez 5.5 (23'st Kuhn 7), Nico Paz 5.5 (28'st Smolcic 6), Baturina 7.5 (23'st Caqueret 7.5); Douvikas 8 (28'st Moreno 6). In panchina: Tornqvist, Vigorito, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas 7. Torino (3-4-1-2): Paleari 5.5; Tameze 5 (23'st Obrador 5.5), Ismajli 6 (21'pt Maripan 4.

