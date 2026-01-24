Il commosso abbraccio a Morri rappresenta un momento di cordoglio per un uomo che ha lasciato un segno nella comunità. Per molti è stato un collega professionale nel tribunale di Rimini e un amico autentico nelle passioni quotidiane, come le uscite in bicicletta. La sua scomparsa lascia un vuoto, lasciando nello stesso tempo il ricordo di una persona semplice, sincera e stimata da tutti.

Un addio commosso, discreto, ad un uomo che per tanti è stato un collega nelle aule del tribunale di Rimini o un amico sincero con cui condividere una salita in bici. Si sono svolti ieri, nella chiesa del Crocefisso di Rimini, i funerali di Paolo Morri, avvocato riminese di 60 anni trovato senza vita la scorsa settimana in una camera dell’hotel Ulisse di Carpegna. Un addio semplice, senza clamore, così come era stato lui: un funerale tranquillo, raccolto, lontano da ogni eccesso. Una presenza composta, fatta soprattutto di colleghi – in particolare civilisti – amici e persone che con Paolo avevano condiviso pezzi di vita e di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

