Il comitato alluvionati | Il geologo in riunione? Non era un monologo

Il comitato Alluvionati commenta la recente riunione a Castenaso, sottolineando che l’intervento del geologo non si è trattato di un monologo, ma di un momento di confronto. La discussione sulla gestione del rischio alluvionale continua a generare dibattito tra le parti coinvolte, evidenziando la necessità di un dialogo trasparente e costruttivo per affrontare le criticità del territorio.

Prosegue la polemica in merito alla riunione, avvenuta a Castenaso, e organizzata dal comitato Alluvionati. Dopo le parole del sindaco Carlo Gubellini a replicare è il comitato stesso: "Vogliamo precisare che il geologo Riccardo Galassi (foto sopra) ha esposto dati riferibili alle criticità di Castenaso, evidenziando che il tema deriva in gran parte dalla gestione del bacino idrografico dell’Idice. Non si è trattato di un monologo. Più spettatori hanno dialogato con l’esperto, sindaco compreso. A tutti è stata data risposta ai quesiti. Sono stati descritti interventi che porrebbero Castenaso in sicurezza rispetto a eventi di piena con tempi di ritorno superiori a quelli che hanno interessato la cittadina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

