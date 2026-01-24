Il Cardato riciclato per l’associazione down

Il Cardato Riciclato si unisce all’associazione Down per un pomeriggio di solidarietà nel cuore di Prato. Oggi, alle 17, presso Papini Cashmere in via Ferrucci 95H, si terrà un evento benefico con musica e aperitivo organizzato da Cardato Riciclato Pratese. Un’occasione per sostenere la comunità e promuovere iniziative di solidarietà attraverso il riciclo e la condivisione.

Un pomeriggio di solidarietà, distretto e comunità nel cuore di Prato. Oggi, a partire dalle 17, Cardato Riciclato Pratese organizza l'iniziativa benefica 'Cardato Riciclato Pratese per Aipd", evento con musica e aperitivo in programma nei locali di Papini Cashmere, in via Ferrucci 95H. L'iniziativa promossa dall'associazione che racchiude decine di aziende del distretto tessile, nasce come attività di Cardato Riciclato Pratese con l'obiettivo di sostenere Aipd Prato (associazione Italiana Persone Down), trasformando un progetto legato all'identità del distretto in un gesto concreto di beneficenza.

