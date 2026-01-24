il canada e il nuovo ordine mondiale

Il nuovo scenario internazionale vede il Canada rafforzare le relazioni con la Cina, in un contesto di cambiamenti nel quadro globale. Questa decisione mira a diversificare le alleanze e ridurre la dipendenza da politiche statunitensi, in particolare sotto l’amministrazione Trump. Analizzare questa dinamica permette di comprendere le strategie del Canada nel contesto del nuovo ordine mondiale e le possibili conseguenze a livello internazionale.

Il 16 gennaio il primo ministro canadese Mark Carney ha annunciato accordi con la Cina sui dazi doganali reciproci e sull’importazione di auto elettriche. Lo ha fatto durante una visita a Pechino che segna l’avvio di un partenariato dopo anni di tensioni: le relazioni sinocanadesi si erano fortemente deteriorate nel 2018 dopo l’arresto in Canada, su richiesta degli Stati Uniti, di una dirigente dell’azienda cinese Huawei, seguito dall’incarcerazione di due cittadini canadesi in Cina, accusati di spionaggio. Dall’estate del 2024, sempre su pressioni degli Stati Uniti, lo scontro si era spostato dal fronte diplomatico a quello commerciale, con l’imposizione di dazi sulle auto elettriche e sull’acciaio cinesi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

“L’ordine mondiale era una finzione. Ora chi non è seduto a tavola, è sul menù”: il premier del Canada Mark Carney squarcia il velo d’ipocrisia a Davos. Ma Trump si vendicaA Davos, il premier canadese Mark Carney ha sottolineato come l’ordine mondiale sia ormai in crisi, evidenziando che chi non partecipa ai processi decisionali rischia di finire nel mirino.

CANADÁ ELOGIA A CHINA Y HABLA DE UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

Groenlandia, Donald Trump: Il Canada è contrario al Golden Dome. LIVEIl Canada è contrario alla costruzione del Golden Dome sopra la Groenlandia, anche se il Golden Dome proteggerebbe il Canada. Invece, ha votato a favore di fare affari con la Cina, che 'se lo mangerà ... tg24.sky.it

Canada, pronta simulazione in caso di guerra con gli Usa di Trump: droni e sabotaggiLeggi su Sky TG24 l'articolo Canada, pronta simulazione in caso di guerra con gli Usa di Trump: droni e sabotaggi ... tg24.sky.it

Pare che non sia andato giù a Trump il discorso del premier canadese Mark Carney al World Economic Forum di Davos tanto che il presidente degli Stati Uniti ha ritirato l’invito al Canada per il Board of Peace di Gaza, il nuovo organismo fondato dal president - facebook.com facebook

