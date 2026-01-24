Il Cagliari fa il colpo al Franchi e sorprende la Fiorentina | viola di nuovo nei guai

Il Cagliari ottiene una vittoria importante contro la Fiorentina, vincendo 2-1 al Franchi. Con questa prestazione, i sardi consolidano il loro momento positivo, già evidenziato dalla recente vittoria contro la Juventus. La sfida rappresenta un passo avanti significativo per il team allenato da mister, che dimostra continuità e determinazione in questa fase della stagione.

Un bel Cagliari trova il successo fuori casa e supera 2-1 la Fiorentina al Franchi. Seconda vittoria consecutiva per i sardi, che dopo aver superato la Juve, confermano l'ottimo momento di forma. Battuta d'arresto inattesa invece per la squadra di Vanoli dopo quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi). Nel primo tempo sono i viola a tenere l'iniziativa. È Gudmundsson a rendersi pericoloso in due occasioni, prima manda fuori di poco poi Caprile gli dice no con un grande intervento. Alla mezz'ora i rossoblù passano in vantaggio con un colpo di testa di Semih Kilicsoy, deviato in maniera decisiva da Comuzzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

