il bullo spacciagossip che nel fango sta da dio

Il bullo spacciagossip si distingue nel mondo della comunicazione come un vero e proprio protagonista. Non si limita a raccogliere notizie, ma le inventa e le diffonde con abilità. Più che un semplice commentatore, si presenta come il «re della comunicazione», capace di plasmare le storie a suo piacimento. La sua presenza nel panorama mediatico è forte e riconoscibile, rendendolo una figura di riferimento nel settore.

Non si sente un paparazzo o un fotografo, ma il «re della comunicazione». Le notizie non le aspetta, se serve le crea. Lo scopo? Il denaro, tanto, subito, anche se «marcio». L’ultimo assedio ad Alfonso Signorini conferma la sua dipendenza: senza una guerra non esiste. Cognome e nome: Corona Fabrizio. Catania, 1974. Se non ci fosse, bisognerebbe non inventarlo (il simbolo, of course, non la persona). Ex fotografo? «Mi arrabbio se mi chiamano così, non ho mai fatto una foto in vita mia». Imperatore dei paparazzi, allora? No. 🔗 Leggi su Laverita.info

Un po’ di pace per Pretelli dopo il fango che gli è stato buttato addosso: ecco cosa sta succedendoDopo un periodo turbolento caratterizzato da polemiche e critiche, Pierpaolo Pretelli si sta dedicando a un momento di tranquillità.

Calenda a Occhiuto, se fai il bullo finisce che ti fai maleTorno in Calabria molto spesso. Mi sembra che la Regione non proceda su niente: la questione sanitaria è drammatica, lo abbiamo visto nelle ultime ore, e non si va avanti. Sul trasporto pubblico ... ansa.it