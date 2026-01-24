Il Santiago Bernabéu è il cuore pulsante dei tifosi del Real Madrid, un simbolo di passione e tradizione. La proprietà del stadio appartiene interamente ai sostenitori, che vivono ogni partita con intensità e orgoglio. Arbeloa, nel suo commento, sbaglia nel dividere i tifosi tra

Al Santiago Bernabéu, la passione dei tifosi del Real Madrid si manifesta con rabbia, entusiasmo e senso di appartenenza. L’esonero di Xabi Alonso, l’arrivo di Arbeloa, le eliminazioni clamorose hanno acceso un malcontento diffuso, sfuggito a chi interpreta la curva come strumento di cospirazione. L’energia del Bernabéu racconta molto più della partita stessa. Un linguaggio che declina il Bernabeu in ogni momento della vita del Madrid. Un tema sul quale si sofferma su El Pais Jorge Valdano. Il Bernabeu è proprietà popolare dei tifosi del Real Madrid, sbaglia Arbeloa se vuole dividere chi è buono da chi è cattivo (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Bernabeu è proprietà dei tifosi del Real, sbaglia Arbeloa se vuole dividere chi è buono da chi è cattivo

Il Real Madrid del sacrificio è quello che piace al Bernabeu e ad Arbeloa (El Pais)Il Real Madrid del sacrificio si distingue per impegno e solidità.

Real Madrid, prima vittoria di Arbeloa nonostante l’ira del Bernabeu: fischi, pañolada, inviti a Florentino a dimettersiIl primo successo di Arbeloa con il Real Madrid è arrivato contro il Levante, con un risultato di 2-0.

Argomenti discussi: Crisi Real Madrid: tifosi chiedono dimissioni di Florentino al Bernabéu.

