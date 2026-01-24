Il Bayern Monaco torna a perdere in campionato, sconfitta nel derby contro Augusta. La squadra si concentra ora sulla Champions League, con l’obiettivo di consolidare il secondo posto nel girone durante la trasferta contro il Psv, in programma mercoledì. La sfida di questa sera tra Real Madrid e avversari rappresenta un’importante occasione per le pretendenti alla qualificazione europea.

Il turnover, questa volta, non ha pagato. Kompany ha scelto di risparmiare qualche titolare ed è incappato nel primo ko in campionato: dopo l'iniziale vantaggio di Ito, l'Augusta ha rimontato 1-2, centrando tre punti fondamentali in chiave salvezza. Stasera grande sfida all'Estadio de la Cerámica, dove il Villarreal, terzo in classifica della Liga, ospita il Real Madrid secondo: Arbeloa cerca conferme dopo il successo all'esordio contro il Levante. Testa alla Champions, e il Bayern inciampa nel derby con l'Augusta. La capolista perde 1-2 (in gol Ito al 23' prima, poi Arthur Chaves al 75' e Massengo all'81') e non fa il pieno di punti per la prima volta dopo un poker di vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Bayern pensa alla Champions e perde il derby contro l'Augusta. Stasera c'è il Real

