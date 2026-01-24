Il 63,3% degli italiani vive con i genitori fino a 35 anni emanciparsi costa troppo

In Italia, il 63,3% delle persone tra i 18 e i 35 anni vive ancora con i genitori. La difficoltà di emanciparsi, causata da fattori economici e sociali, rende questo passaggio più lento e complesso. La crescita dell’età di indipendenza riflette un cambiamento nelle dinamiche familiari e nel mercato del lavoro, influenzando le scelte di vita di molte giovani generazioni.

In Italia l'uscita dalla famiglia di origine si sta trasformando in un percorso lungo, incerto e sempre più posticipato. Secondo i dati Istat pubblicati a gennaio 2026, il 63,3% dei giovani resta nella casa dei genitori fino alla soglia dei 35 anni. Rispetto al 2012, quando quota era già alta ma ferma al 61,2%, oggi il fenomeno appare più radicato, stabile e meno legato a scelte individuali e più a vincoli oggettivi. Il report, infatti, individua le cause principali in una combinazione di fattori. Al contrario di quanto sostenuto per anni dalla narrazione prevalente, ma fuorviante, dei giovani "bamboccioni", la permanenza prolungata in famiglia non è solo una questione culturale.

