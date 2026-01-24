I tifosi del Benfica bloccano il centro sportivo per parlare con Mourinho | vogliono spiegazioni

Circa 200 tifosi del Benfica hanno bloccato il centro sportivo per chiedere spiegazioni a Mourinho, interrompendo l’allenamento. La protesta nasce dalle recenti prestazioni della squadra, considerate insoddisfacenti dai supporter. L’episodio sottolinea l’importanza della comunicazione tra club, allenatore e tifosi in un momento di difficoltà sportiva. La situazione resta sotto osservazione, mentre si cerca di trovare una soluzione condivisa per il futuro.

Il Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivoDopo la sconfitta contro il Braga in semifinale di Coppa di Lega, José Mourinho ha deciso di trattenere i giocatori del Benfica nel centro sportivo.

