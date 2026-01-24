I Reds stupiti dallo spettacolo in ritardo di Adli

I Reds si sono trovati a dover affrontare una difficile battuta d’arresto sulla costa meridionale, come riportato recentemente da 101greatgoals. In particolare, l’attenzione si concentra sulla prestazione di Adli, il cui spettacolare ritardo ha suscitato sorpresa tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Un episodio che potrebbe influenzare il proseguo della stagione e merita un’analisi approfondita.

2026-01-24 21:36:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: I Reds hanno subito un'enorme battuta d'arresto sulla costa meridionale. Il Liverpool ha visto la sua serie di 13 partite di imbattibilità terminare in modo drammatico quando la vittoria di Amine Adli al 95? ha regalato al Bournemouth una vittoria per 3-2 al Vitality Stadium. Arne Slot's ha risposto ai punti persi contro il Burnley lo scorso fine settimana battendo il Marsiglia in modo completo 3-0 in Champions League. Tuttavia, le difficoltà che hanno caratterizzato la loro fallimentare difesa del titolo sono state rapidamente messe in luce quando il Bournemouth ha segnato due gol nell'arco di sette minuti per prendere il comando attraverso Evanilson e Alex Jimenez.

