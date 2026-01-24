i probiotici prevengono le malattie metaboliche

I probiotici svolgono un ruolo importante nella prevenzione delle malattie metaboliche. Uno studio internazionale, condotto dall’Istituto CNR-Ispaam, dall’Università di Tor Vergata e dall’IRCCS Neuromed, ha evidenziato come il batterio intestinale Dysosmobacter welbionis possa contribuire alla protezione del fegato e al miglioramento di disturbi metabolici, sottolineando l’importanza del microbiota nella salute generale.

AGI - L'Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo del Consiglio nazionale delle ricerche di Portici (Cnr-Ispaam), assieme all'Università Tor Vergata di Roma e all'IRCCS Neuromed di Pozzilli (Isernia), è tra i protagonisti dell'ampio studio internazionale che ha rivelato come un batterio intestinale - Dysosmobacter welbionis - svolga un ruolo chiave nel proteggere la salute del fegato, nonché nel prevenire e migliorare possibili disturbi di natura metabolica. Tale batterio, infatti, la cui presenza è associata a un quadro di buona salute metabolica ed epatica, è in grado di trasformare il mio-inositolo - un composto naturalmente presente in frutta, legumi, cereali e frutta secca, in acido butirrico - già noto per gli effetti benefici in alcune malattie metaboliche dell'uomo. 🔗 Leggi su Agi.it

Malattie metaboliche e cibo processato: cosa ci dice la ricerca

