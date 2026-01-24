I motori della NASA che tornano sulla Luna hanno già volato 22 missioni Shuttle

I motori della NASA che torneranno sulla Luna sono stati già protagonisti di 22 missioni Shuttle. Attualmente, il Space Launch System (SLS), il potente razzo che supporterà la missione Artemis 2, si trova sulla rampa di lancio in Florida. Questo veicolo rappresenta un passo importante verso il ritorno alle esplorazioni lunari, integrando tecnologie avanzate e una lunga storia di successi nello spazio.

La NASA non sta solo costruendo il futuro, sta portando con sé la propria leggenda. Il gigantesco razzo Space Launch System (SLS), posizionato sulla rampa di lancio in Florida per la missione Artemis 2, nasconde un segreto tecnologico alla sua base. Tre dei quattro motori principali, i potenti RS-25, non sono nuovi di zecca: sono dei veri veterani che hanno già solcato l’orbita terrestre per decenni durante l’era dello Space Shuttle. Questi propulsori, simboli della tecnologia riutilizzabile americana, hanno accumulato un curriculum straordinario. Complessivamente vantano 22 missioni alle spalle, avendo contribuito a imprese storiche come la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale e la manutenzione del telescopio Hubble. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il 6 febbraio 2026, quattro astronauti della NASA partiranno per la missione Artemis II, il primo viaggio con equipaggio sulla Luna dopo oltre mezzo secolo.

