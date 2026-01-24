I migliori supermercati a Verona secondo i clienti e perchè

Ecco i migliori supermercati a Verona secondo i clienti, scelti in base a qualità, organizzazione e fiducia. Un’indagine di Altroconsumo del 2026, che ha coinvolto oltre 22 mila consumatori, sottolinea l’importanza di aspetti come la vicinanza ai quartieri e la buona gestione. Scegliere dove fare la spesa significa quindi considerare più di un semplice prezzo, puntando su servizi e affidabilità.

Dove fare la spesa conviene di più non dipende solo dal prezzo. L'indagine 2026 di Altroconsumo, basata sulle opinioni di oltre 22 mila consumatori, evidenzia come contino soprattutto qualità, organizzazione dei punti vendita, fiducia e vicinanza ai quartieri. In Veneto e in particolare a Verona.

