Un problema emergente riguarda i lupi russi che stanno prelevando le renne finlandesi, mettendo a rischio questa tradizionale attività di pastorizia. Si tratta di una questione poco discussa, che non coinvolge armi o conflitti diretti, ma ha un impatto significativo sull’equilibrio ambientale e sulle comunità locali. La causa principale sembra essere legata alle conseguenze della guerra, che influenzano anche gli ecosistemi e le specie selvatiche.

C’è un fronte, di cui nessuno per ora si preoccupa. Non è fatto di carri armati, lanciamissili, soldati in trincea. È lungo oltre 1.300 chilometri e si trova al confine tra Finlandia e Russia. Su quel fronte i lupi russi stanno letteralmente sterminando le renne finlandesi, mettendo in ginocchio gli allevatori locali. A parlarne è Patrick Greenfield per il Guardian, che ricostruisce il curioso fenomeno. I lupi sarebbero spinti a confinare perché in realtà non c’è più nessuno a cacciarli. Gran parte degli uomini in Russia infatti sono arruolati per la guerra contro l’Ucraina. Le aggressioni record nel 2025.🔗 Leggi su Open.online

Invasione russa in Finlandia, ma di lupi che sbranano le renne oltre il confine. Strategia o casualità?L'invasione russa in Finlandia ha suscitato molte preoccupazioni, alimentate anche da episodi di lupi che attaccano le renne oltre il confine.

