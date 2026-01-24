I got like hella money | il fenomeno TikTok che ironizza su una ricchezza che non c' è
Su TikTok, la Generazione Z utilizza un audio virale e l'autoironia per raccontare, in modo leggero e senza pretese, la propria percezione di ricchezza. Il fenomeno
Su TikTok la Gen Z trasforma cinque dollari, un audio virale e molta autoironia nell’anti-flex perfetto dei tempi di saldo in rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
