I got like hella money | il fenomeno TikTok che ironizza su una ricchezza che non c' è

Da vanityfair.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Su TikTok, la Generazione Z utilizza un audio virale e l'autoironia per raccontare, in modo leggero e senza pretese, la propria percezione di ricchezza. Il fenomeno

Su TikTok la Gen Z trasforma cinque dollari, un audio virale e molta autoironia nell’anti-flex perfetto dei tempi di saldo in rosso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

i got like hella money il fenomeno tiktok che ironizza su una ricchezza che non c 232

© Vanityfair.it - «I got like hella money»: il fenomeno TikTok che ironizza su una ricchezza (che non c'è)

Leggi anche: Generazioni che si susseguono, eredi che creano ricchezza o che si oppongono tra loro. E gruppi di artisti intorno a una grande mecenate

Leggi anche: “Tra poco ti raggiungo”: quel messaggio su TikTok che poteva trasformarsi in una tragedia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I got like hella money: il fenomeno TikTok che ironizza su una ricchezza (che non c'è).

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.