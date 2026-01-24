I Csi tornano in scena per riprendere il loro percorso musicale, un viaggio iniziato con i CCCP, pionieri del punk rock italiano. Nato tra l’Emilia e Berlino, il gruppo ha sfidato i luoghi comuni degli anni Ottanta con performance provocatorie e uno stile inconfondibile. Ricominciano ora un nuovo capitolo, mantenendo viva la loro eredità artistica e culturale, per continuare a raccontare storie attraverso la musica.

All’inizio furono i Cccp, gruppo di punk rock nato da postindustriali migrazioni tra l’Emilia (paranoica) e Berlino, un gruppo atto a falciare i luoghi comuni dell’Italia anni Ottanta grazie alle performance deliranti (una volta gli scappò di mano una roncola vera che roteò verso il pubblico) di Danilo Fatur, all’iconica presenza di Annarella Giudici, alla voce salmodiante di Giovanni Lindo Ferretti e alle chitarre distorte di Massimo Zamboni. Un ciclone sonoro che tra crisi e lisi attraversò la Depressione caspica che portava agli anni Novanta. Poi accadde qualcosa che raccontarono così: «Dopo aver suonato nell’U in disfacimento a Mosca con i militari dell'Armata Rossa in piedi durante la nostra esecuzione di Aja Ljublju SSSR avevamo capito che era finita, che i CCCP erano finiti». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I Csi di nuovo in scena per ricominciare "il viaggio"

Musica, "In viaggio" con i Csi a Suoni ControventoI Csi - Consorzio Suonatori Indipendenti portano in Umbria il loro live

Leggi anche: I Csi si rimettono “In viaggio“: "Mongolia - Marzabotto, siamo gente in cammino"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: C.S.I., la reunion è ufficiale, ecco le date del tour; CSI di nuovo insieme live: la reunion dopo quella dei CCCP, storia e leggenda di una superband; C.S.I., la reunion è ufficiale. Ecco le date del tour; CSI: la reunion è ufficiale, ecco le date dei concerti del tour In viaggio di Ferretti e compagni.

Giovanni Lindo Ferretti torna coi CSI: Hanno fatto di me un idolo e si sono incazzati, ma li avevo avvisatiDopo i CCCP, anche i CSI sono tornati assieme e hanno annunciato una reunion che li vedrà in tour nel 2026. Abbiamo intercettato Giovanni Lindo Ferretti durante la conferenza stampa di presentazione. fanpage.it

CSI, la reunion: Le cose accadono al di là dei pensieri24 gen 2026 - La band non esclude nuova musica: Ci sarà un film e bisognerà fare una colonna sonora, chissà…. rockol.it

I Meganoidi di nuovo in scena protagonisti del docufilm “Meganoidi on the Rocks”, in prima nazionale **lunedì 26 gennaio** 2026, alle ore 20.30, al cinema Corallo (via Innocenzo IV 13, Genova, tel. 010 8687408). A presentarlo ci saranno la band genovese a - facebook.com facebook