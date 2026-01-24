Prima della partita tra Fiorentina e Cagliari, lo stadio Franchi ha reso omaggio a Rocco Commisso con un minuto di silenzio, accompagnato da cori, 500 rose bianche e una maglia speciale. L’evento ha suscitato emozioni tra tifosi e giocatori, sottolineando il legame tra la squadra e il suo ex presidente, scomparso recentemente. Un momento di riflessione e rispetto, che ha arricchito un incontro importante per i viola.

Una grande gigantografia al centro con il suo volto, tutto il settore giovanile in campo con una rosa bianca in mano, le lacrime sugli spalti e sul maxischermo la scritta “Ciao Rocco”. C’è Fiorentina-Cagliari ed è la prima gara in casa da quando è morto il presidente Commisso. Tutto nel prepartita parla di lui. Emozioni, sentimenti e il ricordo del proprietario che nei colori viola ha messo cuore e passione. Prima del fischio d’inizio i bambini e i ragazzi che si allenano in quel Viola Park che rimane il grande gioiello lasciato da Rocco Commisso, arrivano sotto la tribuna con 500 rose strette fra le mani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I cori della Fiesole, 500 rose bianche e la maglia speciale: al Franchi applausi e lacrime per Commisso

Bagno di folla, cori e applausi: la presentazione di Commisso al Franchi nel 2019Nel 2019, il Franchi si riempì di entusiasmo per la presentazione di Rocco Commisso come nuovo presidente della Fiorentina.

Le rose bianche, i giovani del Viola Park in campo: il Franchi e l’addio a Commisso, prima partita in casa senza il patronLa Fiorentina torna in campo al Franchi per la prima partita casalinga senza Rocco Commisso, scomparso lo scorso 16 gennaio.

