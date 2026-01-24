I CSI sono tornati | Una reunion per i nostri fan in alcuni luoghi simbolici della Resistenza La politica? Non chiedeteci niente di più delle canzoni

I C.S.I. tornano in concerto a settembre, riprendendo il loro percorso musicale con una serie di appuntamenti in luoghi simbolici della Resistenza. Dopo i CCCP, il Consorzio Suonatori Indipendenti conferma la propria presenza sulla scena con un tour che celebra la musica e la storia, senza lasciarsi coinvolgere da questioni politiche. Un’occasione per i fan di riscoprire le sonorità di una band che ha segnato un’epoca del rock italiano.

Sì perché la storia dei C.S.I. è un pelo più complessa di quella della solita band rock italiana che nasce, cresce e si scioglie, nel loro caso «per consunzione», e comunque «è un momento storico in c’è bisogno di complessità». Tant’è. Prima, per tutti gli Ottanta, c’erano stati i CCCP, il gruppo di «punk filo-sovietico» considerato a lungo di sinistra ma in realtà, si sarebbe scoperto, più che altro situazionista e provocatorio, in cui le teste nel pollaio erano proprio Ferretti (ai testi) e Zamboni (alle musiche). Primitivi, epici, seminali. Nel 2024 hanno celebrato a loro volta una reunion, dopo la fine del 1990, insieme alla caduta del Muro e alla dissoluzione dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I C.S.I. sono tornati: «Una reunion per i nostri fan, in alcuni luoghi simbolici della Resistenza. La politica? Non chiedeteci niente di più delle canzoni»

Sono tornati gli album live, ma non hanno (quasi) più niente da dirciGli album live stanno vivendo una rinascita, ma spesso sembrano riproporre già sentite emozioni.

Leggi anche: I Radiohead sono tornati: la scaletta della prima delle quattro date a Bologna

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Maternità surrogata reato universale: la nuova legge e i rischi clinici della GPA.

C.S.I., morti a Mostar, risuscitati a MarzabottoUn tour coi biglietti a prezzi umani, due concerti in Mongolia, un film, forse una colonna sonora. I magnifici sei raccontano la reunion. Quel che doveva accadere è accaduto ... rollingstone.it

C.S.I. la reunion dopo 25 anni, tra omaggi alla Resistenza. E orrori jugoslavi: «Ma il mondo non è migliorato un granché»Tour e documentario per la band di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni e Gianni Marroccolo: «Una generazione ci chiedeva di ripartire» ... msn.com

Mentre i centri sociali sono tornati a essere un bersaglio politico, quello di Materdei resiste, tramutandosi in qualcos’altro: presidio sociale, rete di welfare informale, la storia dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario occupato da più di 10 anni - facebook.com facebook

I BELLISSIMI SONO TORNATI A BELLISSIMARE #DonMatteo15 x.com