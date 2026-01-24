Hungary’s opposition taps energy expert to lead foreign policy ahead of vote

L'opposizione ungherese ha scelto un esperto nel settore energetico per guidare la politica estera in vista delle prossime elezioni di aprile. Questa nomina mira a rafforzare l'attenzione su questioni strategiche e relazioni internazionali, in un momento di crescente attenzione politica nel Paese. La decisione riflette l'importanza di temi energetici e diplomatici nel contesto elettorale, con l'obiettivo di presentare un programma solido e orientato al futuro.

Magyar's centre-right Tisza party is ahead of nationalist Prime Minister Viktor Orban's Fidesz in most polls, though many voters remain undecided ahead of the election that will be highly consequential in Europe. She joins Magyar's team a week after he appointed former Shell executive Istvan Kapitany to a senior economy role. "Anita Orban is an experienced diplomat . with insight and experience in diplomacy, foreign and energy policy and also about the decision-making of international companies," Magyar said in a statement on Saturday. Magyar, a former government insider, has told Reuters he would keep Hungary firmly anchored in the European Union and NATO if he wins elections and would strive for "pragmatic relations" with Russia.

