Hockey ghiaccio il n1 della player association Usa | Santa Giulia? Ci rassicurano ma sono indietro

Il direttore del sindacato dei giocatori di hockey ghiaccio negli Stati Uniti ha commentato la situazione della struttura di Santa Giulia, alle porte di Milano. Pur trovando rassicuranti alcune attestazioni, ha sottolineato che i lavori sono ancora in ritardo, con particolare attenzione alle condizioni del ghiaccio e degli spogliatoi. La questione rimane quindi sotto osservazione, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla preparazione dell’impianto per le competizioni.

Con le stelle Nhl che si preparano a trasferirsi in massa a Milano per affrontare la loro prima Olimpiade da 12 anni a questa parte, questi sono giorni particolarmente intensi negli uffici della Nhl Players Association, il sindacato dei giocatori. Le notizie che arrivano dall’Italia, soprattutto riguardanti l’ultimazione dell'Arena Santa Giulia, non fanno dormire sonni tranquilli al direttore esecutivo della Nhlpa Marty Walsh, il quale però, in un’intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, mostra tranquillità e un certo ottimismo. L’ex sindaco di Boston e Ministro del Lavoro per due anni durante l’amministrazione Biden, è in carica dal 2023 e sin dai primi giorni del suo mandato ha curato nei minimi dettagli le negoziazioni sul ritorno all’ hockey olimpico da parte dei giocatori Nhl. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Hockey ghiaccio, il n.1 della player association Usa: "Santa Giulia? Ci rassicurano, ma sono indietro"

La "prima" dell'Arena Santa Giulia: il debutto dell'hockey nel tempio del ghiaccioL’Arena Santa Giulia ha ospitato la sua prima manifestazione, segnando il debutto ufficiale nel mondo dell’hockey su ghiaccio.

Perché c’era un buco nel ghiaccio nella prima gara di hockey a Santa Giulia in vista delle OlimpiadiDurante la prima gara di hockey a Santa Giulia, in vista delle Olimpiadi invernali, si è verificato un cedimento nel ghiaccio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Hockey su ghiaccio: Marta Mazzocchi e Tommaso De Luca convocati per le Olimpiadi; Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi 2026: azzurre per stupire; Capitano e gentiluomo: Thomas Larkin si racconta: Pronti a dare tutto per l'Italia alle Olimpiadi; Mazzocchi e De Luca portano l’hockey rossonero alle Olimpiadi.

Hockey ghiaccio, colpo grossissimo di Asiago in Alps League. Sconfitta la capolista Salzburg II all’overtime!Colpo grosso Asiago nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La compagine italiana ha infatti incasellato l’ennesimo successo ... oasport.it

Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi 2026: azzurre per stupireIl dado è tratto. Tra poco più di due settimane la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile prenderà parte per la seconda volta della sua storia ... oasport.it

Il conto alla rovescia per @milanocortina26 è iniziato. L’hockey su ghiaccio torna protagonista con l’ICE Hockey League visibile su @DAZN_IT e il grande ritorno delle stelle @NHL alle Olimpiadi. Tutti i dettagli. @CalcioFinanza x.com

, Capitan Gios e compagni puntano all'undicesima vittoria consecutiva... Leggi https://www.giornalealtopiano.it/news.phpcod=24-01-2026-hockey-ghiaccio-trasferta-a-jeseni - facebook.com facebook