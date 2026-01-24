Kris Cooke, un imbianchino di 46 anni, ha inizialmente creduto che il suo forte mal di schiena fosse causato da uno stiramento muscolare legato al lavoro. Tuttavia, si è poi scoperto trattare di un sintomo di cancro al pancreas. La sua storia evidenzia l'importanza di non sottovalutare segnali corporei persistenti e di consultare sempre un medico in caso di dubbi sulla propria salute.

Kris Cooke ha 46 anni ed è un imbianchino. Un giorno si è svegliato con un mal di schiena piuttosto forte e in un primo momento, come riporta il Daily Mail, ha pensato fosse dovuto a uno stiramento muscolare, proprio per il lavoro che fa. Ma dopo alcuni accertamenti i dottori gli hanno fatto una prognosi che ha cambiato radicalmente la sua vita: quel mal di schiena era il sintomo di un cancro al pancreas. Il responso è arrivato dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale per mancanza di respiro e dolore nella parte superiore destra della schiena. Sono passati diversi mesi in preda ai dolori prima di ricevere assistenza medica, proprio perché Cooke pensava che fosse solo una conseguenza della routine lavorativa quotidiana fatta di ore e ore di lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho pensato che il mio mal di schiena fosse dovuto a uno stiramento muscolare, ma era il sintomo di un cancro al pancreas”: la commovente storia di Kris Cooke

