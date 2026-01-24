Helsinki un anziano è rimasto chiuso in uno scantinato per 20 anni in condizioni disumane forse per ottenerne un guadagno economico

Un uomo anziano è stato trovato dopo essere rimasto chiuso in uno scantinato a Helsinki per circa 20 anni, in condizioni considerate disumane. La polizia finlandese ha prontamente soccorso l’uomo, che è stato affidato alle cure mediche e si trova ora in buona salute. L’indagine è in corso per chiarire le circostanze di questa vicenda e eventuali motivazioni economiche alla base.

Le certezze sono poche in questa storia: l'uomo è stato trovato durante una perquisizione nella villetta a nord di Helsinki in cui era trattenuto. Vivevano nell'abitazione con lui due uomini e una donna, tutti sulla sessantina, che sono stati arrestati e rilasciati poco dopo. Adesso l'obiettivo degli inquirenti è capire il motivo per cui l'uomo è stato rinchiuso nello scantinato per tutti questi anni e in che modo ci sia arrivato. Secondo l'ispettore, l'uomo conosceva bene le persone che abitavano nella villetta e si è trasferito in maniera volontaria nella casa, quando aveva circa 60 anni e nel tempo le sue condizioni di salute sono peggiorate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

