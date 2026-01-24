Hearts-Celtic domenica 25 gennaio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici per la sfida tra Hearts e Celtic in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 16:00. Attualmente, gli Hearts guidano la classifica del campionato scozzese con 50 punti in 22 partite, mentre i Celtic sono secondi a sei punti di distanza. Di seguito, formazioni, quote e previsioni per questa importante partita.

Gli Hearts sono in testa alla classifica del campionato scozzese con 50 punti in 22 partite, mentre i Celtic segue al secondo posto staccato di sei lunghezze. La strada verso la conquista del titolo è ancora lunga ma certamente questa è una sfida potrebbe essere potenzialmente decisiva specie se a vincerla saranno i padroni di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

