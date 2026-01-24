harry styles svela la tracklist di kiss all the time disco occasionally

Harry Styles ha annunciato la tracklist del suo nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”. Dopo un’attesa, il cantante britannico torna con musica inedita e un singolo, “Aperture”, disponibile con il relativo videoclip. L’album rappresenta un nuovo capitolo artistico, confermando la sua versatilità e attenzione ai dettagli. Di seguito, tutte le informazioni sulla lista dei brani e le novità che l’artista ha condiviso con i fan.

Si è fatto attendere a lungo ma, ora che è tornato, Harry Styles si sta facendo perdonare. Da ieri è disponibile il suo nuovo singolo, Aperture, accompagnato dal suo videoclip. Come se non bastasse, l’ex One Direction ha svelato a sorpresa la tracklist dell’album Kiss All The Time. Disco, Occasionally, in uscita il 6 marzo. Di seguito, le dodici tracce che lo compongono: “Aperture”. “American Girls”. “Ready, Steady, Go!”. “Are You Listening Yet?”. “Taste Back”. “The Waiting Game”. “Season 2 Weight Loss”. “Coming Up Roses”. “Pop”. “Dance No More”. “Paint by Numbers”. “Carla’s Song”. Harry Styles: «Il nuovo album è pensato per essere suonato dal vivo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

